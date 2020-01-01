BLEND (BLEND) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BLEND (BLEND) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BLEND (BLEND) tokennel kapcsolatos információk Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners. Hivatalos webhely: https://www.blend.fan/ Fehér könyv: https://blend3.gitbook.io/blend-lending-protocol-for-bitcoin Block Explorer: https://educhain.blockscout.com/token/0x526E8a66E357FFeaEeEc6d7Be1E5eA44a788dd1d Vásárolj most BLEND tokent!

BLEND (BLEND) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BLEND (BLEND) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: -- -- -- Teljes tokenszám: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Keringésben lévő tokenszám: -- -- -- FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 670.53K $ 670.53K $ 670.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Minden idők mélypontja: -- -- -- Jelenlegi ár: $ 0.0003193 $ 0.0003193 $ 0.0003193 További tudnivalók a(z) BLEND (BLEND) áráról

BLEND (BLEND) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BLEND (BLEND) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BLEND tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BLEND token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BLEND tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BLEND token élő árfolyamát!

BLEND (BLEND) árelőzményei A felhasználók a(z) BLEND árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) BLEND árelőzményeivel!

BLEND árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BLEND kapcsán? BLEND-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BLEND tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

