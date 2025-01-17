OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokennel kapcsolatos információk the official Trump memecoin Hivatalos webhely: https://gettrumpmemes.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN Vásárolj most TRUMP tokent!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B Teljes tokenszám: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.33B $ 8.33B $ 8.33B Minden idők csúcspontja: $ 78 $ 78 $ 78 Minden idők mélypontja: $ 1.208445100143142 $ 1.208445100143142 $ 1.208445100143142 Jelenlegi ár: $ 8.334 $ 8.334 $ 8.334 További tudnivalók a(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) áráról

A(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) TRUMP tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview The Official Trump (TRUMP) token is a Solana-based meme coin launched by President-elect Donald Trump. It is designed primarily as a digital collectible and community engagement tool, not as an investment contract or security. The total supply is 1 billion TRUMP, with a structured allocation and vesting schedule spanning three years. Issuance Mechanism Total Supply: 1,000,000,000 TRUMP

1,000,000,000 TRUMP Initial Circulating Supply: 200,000,000 TRUMP at launch

200,000,000 TRUMP at launch Full Unlock: Over three years, with allocations released on specific vesting schedules Allocation Mechanism Allocation Category % of Total Vesting/Unlocking Details Liquidity 10% 100% released at Token Generation Event (TGE) Public Distribution 10% 100% released at TGE Creators & CIC Digital, 1 36% 3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Creators & CIC Digital, 2 18% 6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Creators & CIC Digital, 3 18% 12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Creators & CIC Digital, 4 4% 3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Creators & CIC Digital, 5 2% 6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Creators & CIC Digital, 6 2% 12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months Usage and Incentive Mechanism Primary Use: Digital collectible and meme token, intended for community engagement and as an expression of support for the Trump brand and associated artwork.

Digital collectible and meme token, intended for community engagement and as an expression of support for the Trump brand and associated artwork. Trading: Freely tradeable on Solana DEXs and major centralized exchanges.

Freely tradeable on Solana DEXs and major centralized exchanges. Community Incentives: Special events for holders (e.g., dinner with President Trump for top holders). Rewards program where users accumulate points by connecting wallets. Airdrops for purchasers of official Trump products (e.g., sneakers, watches, cards). Staking events where users can earn TRUMP as a reward for staking SOL or ETH.

No Governance or Utility: The token is not designed for protocol governance or as a utility token within a broader DeFi ecosystem. Locking and Unlocking Mechanism Vesting Schedules: Most allocations to creators and affiliated entities are subject to cliffs (3, 6, or 12 months) followed by linear daily unlocks over 24 months.

Most allocations to creators and affiliated entities are subject to cliffs (3, 6, or 12 months) followed by linear daily unlocks over 24 months. Immediate Unlocks: Liquidity and public distribution allocations are fully unlocked at launch.

Liquidity and public distribution allocations are fully unlocked at launch. Unlocking Timeline: All vesting schedules begin at the TGE (January 17, 2025) and conclude by January 16, 2028. Unlocking Table Allocation Category Start Date End Date Cliff Initial Unlock Linear Vesting Period Total Allocation (%) Liquidity 2025-01-17 2025-01-17 None 100% None 10 Public Distribution 2025-01-17 2025-01-17 None 100% None 10 Creators & CIC Digital, 1 2025-01-17 2028-01-16 3 months 10% 24 months 36 Creators & CIC Digital, 2 2025-01-17 2028-01-16 6 months 25% 24 months 18 Creators & CIC Digital, 3 2025-01-17 2028-01-16 12 months 25% 24 months 18 Creators & CIC Digital, 4 2025-01-17 2028-01-16 3 months 10% 24 months 4 Creators & CIC Digital, 5 2025-01-17 2028-01-16 6 months 25% 24 months 2 Creators & CIC Digital, 6 2025-01-17 2028-01-16 12 months 25% 24 months 2 Additional Notes Ownership and Revenue: CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC collectively own 80% of the Trump Cards, subject to the above unlocking schedule. They also receive trading revenue from Trump Meme Cards.

CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC collectively own 80% of the Trump Cards, subject to the above unlocking schedule. They also receive trading revenue from Trump Meme Cards. Not an Investment: The project explicitly states that TRUMP is not an investment contract or security.

The project explicitly states that TRUMP is not an investment contract or security. Community Focus: The token is positioned as a cultural and community asset, with ongoing engagement and reward programs for holders. Summary Table Mechanism Details Issuance 1B total supply, 200M at launch, full unlock over 3 years Allocation See detailed table above Usage/Incentives Collectible, trading, community events, rewards, airdrops, staking rewards Locking Cliffs (3/6/12 months) + 24-month linear vesting for most allocations Unlocking Time Jan 17, 2025 (TGE) to Jan 16, 2028 (full unlock) For further details, see the official tokenomics page and event announcements.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRUMP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező TRUMP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) TRUMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRUMP token élő árfolyamát!

A(z) TRUMP vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TRUMP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz TRUMP tokent a MEXC-n!

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) árelőzményei A felhasználók a(z) TRUMP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) TRUMP árelőzményeivel!

TRUMP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRUMP kapcsán? TRUMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) TRUMP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!