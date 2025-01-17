OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomikai adatai

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokennel kapcsolatos információk

the official Trump memecoin

Hivatalos webhely:
https://gettrumpmemes.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/6p6xgHyF7AeE6TZkSmFsko444wqoP15icUSqi2jfGiPN

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 1.67B
$ 1.67B$ 1.67B
Teljes tokenszám:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 8.33B
$ 8.33B$ 8.33B
Minden idők csúcspontja:
$ 78
$ 78$ 78
Minden idők mélypontja:
$ 1.208445100143142
$ 1.208445100143142$ 1.208445100143142
Jelenlegi ár:
$ 8.334
$ 8.334$ 8.334

A(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) token mélyreható struktúrája

Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) TRUMP tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés.

Overview

The Official Trump (TRUMP) token is a Solana-based meme coin launched by President-elect Donald Trump. It is designed primarily as a digital collectible and community engagement tool, not as an investment contract or security. The total supply is 1 billion TRUMP, with a structured allocation and vesting schedule spanning three years.

Issuance Mechanism

  • Total Supply: 1,000,000,000 TRUMP
  • Initial Circulating Supply: 200,000,000 TRUMP at launch
  • Full Unlock: Over three years, with allocations released on specific vesting schedules

Allocation Mechanism

Allocation Category% of TotalVesting/Unlocking Details
Liquidity10%100% released at Token Generation Event (TGE)
Public Distribution10%100% released at TGE
Creators & CIC Digital, 136%3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 218%6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 318%12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 44%3-month cliff, 10% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 52%6-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months
Creators & CIC Digital, 62%12-month cliff, 25% unlock at cliff, remainder vests linearly over 24 months

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: Digital collectible and meme token, intended for community engagement and as an expression of support for the Trump brand and associated artwork.
  • Trading: Freely tradeable on Solana DEXs and major centralized exchanges.
  • Community Incentives:
    • Special events for holders (e.g., dinner with President Trump for top holders).
    • Rewards program where users accumulate points by connecting wallets.
    • Airdrops for purchasers of official Trump products (e.g., sneakers, watches, cards).
    • Staking events where users can earn TRUMP as a reward for staking SOL or ETH.
  • No Governance or Utility: The token is not designed for protocol governance or as a utility token within a broader DeFi ecosystem.

Locking and Unlocking Mechanism

  • Vesting Schedules: Most allocations to creators and affiliated entities are subject to cliffs (3, 6, or 12 months) followed by linear daily unlocks over 24 months.
  • Immediate Unlocks: Liquidity and public distribution allocations are fully unlocked at launch.
  • Unlocking Timeline: All vesting schedules begin at the TGE (January 17, 2025) and conclude by January 16, 2028.

Unlocking Table

Allocation CategoryStart DateEnd DateCliffInitial UnlockLinear Vesting PeriodTotal Allocation (%)
Liquidity2025-01-172025-01-17None100%None10
Public Distribution2025-01-172025-01-17None100%None10
Creators & CIC Digital, 12025-01-172028-01-163 months10%24 months36
Creators & CIC Digital, 22025-01-172028-01-166 months25%24 months18
Creators & CIC Digital, 32025-01-172028-01-1612 months25%24 months18
Creators & CIC Digital, 42025-01-172028-01-163 months10%24 months4
Creators & CIC Digital, 52025-01-172028-01-166 months25%24 months2
Creators & CIC Digital, 62025-01-172028-01-1612 months25%24 months2

Additional Notes

  • Ownership and Revenue: CIC Digital LLC and Fight Fight Fight LLC collectively own 80% of the Trump Cards, subject to the above unlocking schedule. They also receive trading revenue from Trump Meme Cards.
  • Not an Investment: The project explicitly states that TRUMP is not an investment contract or security.
  • Community Focus: The token is positioned as a cultural and community asset, with ongoing engagement and reward programs for holders.

Summary Table

MechanismDetails
Issuance1B total supply, 200M at launch, full unlock over 3 years
AllocationSee detailed table above
Usage/IncentivesCollectible, trading, community events, rewards, airdrops, staking rewards
LockingCliffs (3/6/12 months) + 24-month linear vesting for most allocations
Unlocking TimeJan 17, 2025 (TGE) to Jan 16, 2028 (full unlock)

For further details, see the official tokenomics page and event announcements.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó TRUMP tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező TRUMP token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) TRUMP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) TRUMP token élő árfolyamát!

A(z) TRUMP vásárlásának módja

Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) OFFICIAL TRUMP (TRUMP) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) TRUMP megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP) árelőzményei

A felhasználók a(z) TRUMP árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani.

TRUMP árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) TRUMP kapcsán? TRUMP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.