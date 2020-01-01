Vertical AI (VERTAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Vertical AI (VERTAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Vertical AI (VERTAI) tokennel kapcsolatos információk Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting. Hivatalos webhely: https://www.verticalstudio.ai/ Fehér könyv: https://docs.verticalstudio.ai/ Vásárolj most VERTAI tokent!

Vertical AI (VERTAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Vertical AI (VERTAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.14M $ 21.14M $ 21.14M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.14M $ 21.14M $ 21.14M Minden idők csúcspontja: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Minden idők mélypontja: $ 0.014562 $ 0.014562 $ 0.014562 Jelenlegi ár: $ 0.211445 $ 0.211445 $ 0.211445 További tudnivalók a(z) Vertical AI (VERTAI) áráról

Vertical AI (VERTAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Vertical AI (VERTAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó VERTAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező VERTAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) VERTAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) VERTAI token élő árfolyamát!

VERTAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) VERTAI kapcsán? VERTAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) VERTAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

