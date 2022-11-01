Switch Token (SWITCH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Switch Token (SWITCH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Switch Token (SWITCH) tokennel kapcsolatos információk Switch Reward Card is a blockchain-based financial services ecosystem. The blockchain is empowered by a global decentralized node network where node licensees will be rewarded, by the blockchain, with Switch Digital Rewards. Switch offers payment solutions for both traditional and cryptocurrencies around the world. The SWITCH ERC-20 Token is the Switch Digital Reward once it has been bridged. Hivatalos webhely: https://switchrewardcard.com/ Fehér könyv: https://switchrewardcard.com/wp-content/uploads/2022/11/litepaper-V1.1.pdf Vásárolj most SWITCH tokent!

Switch Token (SWITCH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Switch Token (SWITCH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.94M $ 7.94M $ 7.94M Teljes tokenszám: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 45.37B $ 45.37B $ 45.37B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.75M $ 8.75M $ 8.75M Minden idők csúcspontja: $ 0.00848273 $ 0.00848273 $ 0.00848273 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017503 $ 0.00017503 $ 0.00017503 További tudnivalók a(z) Switch Token (SWITCH) áráról

Switch Token (SWITCH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Switch Token (SWITCH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SWITCH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SWITCH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SWITCH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SWITCH token élő árfolyamát!

SWITCH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SWITCH kapcsán? SWITCH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SWITCH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

