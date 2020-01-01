SunContract (SNC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) SunContract (SNC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

SunContract (SNC) tokennel kapcsolatos információk SunContract is an energy trading platform that utilizes blockchain technology to create a new business model for buying and selling electricity. If you believe that blockchain technology can solve many of today's problems and that we are the team to take it to the energy sector, you are welcome to contribute. Hivatalos webhely: https://suncontract.org/ Fehér könyv: https://suncontract.org/res/whitepaper.pdf Vásárolj most SNC tokent!

SunContract (SNC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) SunContract (SNC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Teljes tokenszám: $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M Keringésben lévő tokenszám: $ 122.71M $ 122.71M $ 122.71M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M Minden idők csúcspontja: $ 0.664222 $ 0.664222 $ 0.664222 Minden idők mélypontja: $ 0.002099 $ 0.002099 $ 0.002099 Jelenlegi ár: $ 0.03271469 $ 0.03271469 $ 0.03271469 További tudnivalók a(z) SunContract (SNC) áráról

SunContract (SNC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) SunContract (SNC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SNC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SNC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SNC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SNC token élő árfolyamát!

SNC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SNC kapcsán? SNC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SNC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

