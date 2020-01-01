Babylon (BABY) tokenomikai adatai

Babylon (BABY) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Babylon (BABY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Babylon (BABY) tokennel kapcsolatos információk

Babylon is a decentralized system that enables native Bitcoin staking directly on the Bitcoin blockchain without intermediaries. The protocol implements a novel shared-security architecture that extends Bitcoin's security model to the broader decentralized ecosystem. Through its architecture, BTC holders can participate in multi-staking operations while maintaining their assets on the Bitcoin network, providing verifiable security guarantees to Bitcoin Secured Networks (BSNs). The protocol's primary function is to enhance Proof-of-Stake (PoS) consensus security by implementing Bitcoin staking mechanisms. Through cryptographic primitives and protocol-level innovations, Babylon protocol enables trustless Bitcoin staking with efficient unbonding periods.

Hivatalos webhely:
http://babylon.foundation
Fehér könyv:
http://docs.babylonlabs.io
Block Explorer:
https://www.mintscan.io/babylon

Babylon (BABY) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Babylon (BABY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 117.04M
$ 117.04M$ 117.04M
Teljes tokenszám:
$ 10.34B
$ 10.34B$ 10.34B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 2.61B
$ 2.61B$ 2.61B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 463.70M
$ 463.70M$ 463.70M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.3
$ 0.3$ 0.3
Minden idők mélypontja:
$ 0.03804514614989939
$ 0.03804514614989939$ 0.03804514614989939
Jelenlegi ár:
$ 0.04484
$ 0.04484$ 0.04484

Babylon (BABY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Babylon (BABY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BABY tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BABY token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BABY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BABY token élő árfolyamát!

