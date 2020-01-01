StakeLayer (STAKELAYER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) StakeLayer (STAKELAYER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

StakeLayer (STAKELAYER) tokennel kapcsolatos információk The StakeLayer is a comprehensive yield aggregator designed primarily for BTC (WBTC, BTCB), ETH, and stablecoins like USDT/USDC. Its core functionality revolves around a system of vaults enabling users to stake funds and receive staked tokens (e.g., sWBTC, sBTCB) in return. Additionally, the project incorporates secondary vaults for staking these staked tokens, facilitating the aggregation of yield. Complementing this architecture is a strategy manager backend responsible for identifying the most lucrative yield-generating investments. Hivatalos webhely: https://stakelayer.io/ Fehér könyv: https://stakelayer.readme.io/docs/getting-started Vásárolj most STAKELAYER tokent!

StakeLayer (STAKELAYER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) StakeLayer (STAKELAYER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 45.69K $ 45.69K $ 45.69K Teljes tokenszám: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B Keringésben lévő tokenszám: $ 988.06M $ 988.06M $ 988.06M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 192.84K $ 192.84K $ 192.84K Minden idők csúcspontja: $ 0.01489462 $ 0.01489462 $ 0.01489462 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) StakeLayer (STAKELAYER) áráról

StakeLayer (STAKELAYER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) StakeLayer (STAKELAYER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó STAKELAYER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező STAKELAYER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) STAKELAYER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) STAKELAYER token élő árfolyamát!

