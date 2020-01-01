Skillful AI (SKAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Skillful AI (SKAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Skillful AI (SKAI) tokennel kapcsolatos információk Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world. Hivatalos webhely: https://www.skillfulai.io/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1QnzPcAkXfwfHuZblL5rj525-DdCT4nV1/view Vásárolj most SKAI tokent!

Skillful AI (SKAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Skillful AI (SKAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 219.51K $ 219.51K $ 219.51K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 113.37M $ 113.37M $ 113.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.94M $ 1.94M $ 1.94M Minden idők csúcspontja: $ 0.252674 $ 0.252674 $ 0.252674 Minden idők mélypontja: $ 0.00113594 $ 0.00113594 $ 0.00113594 Jelenlegi ár: $ 0.00193625 $ 0.00193625 $ 0.00193625 További tudnivalók a(z) Skillful AI (SKAI) áráról

Skillful AI (SKAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Skillful AI (SKAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SKAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SKAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SKAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SKAI token élő árfolyamát!

SKAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) SKAI kapcsán? SKAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) SKAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

