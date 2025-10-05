Skillful AI (SKAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00179743 $ 0.00179743 $ 0.00179743 24h alacsony $ 0.0018263 $ 0.0018263 $ 0.0018263 24h magas 24h alacsony $ 0.00179743$ 0.00179743 $ 0.00179743 24h magas $ 0.0018263$ 0.0018263 $ 0.0018263 Minden idők csúcspontja $ 0.252674$ 0.252674 $ 0.252674 Legalacsonyabb ár $ 0.00113594$ 0.00113594 $ 0.00113594 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) -0.49% Árváltozás (7D) -6.47% Árváltozás (7D) -6.47%

Skillful AI (SKAI) valós idejű ár: $0.00181664. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKAI legalacsonyabb ára $ 0.00179743, legmagasabb ára pedig $ 0.0018263 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.252674, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00113594 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKAI változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -0.49% az elmúlt 24 órában, és -6.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Skillful AI (SKAI) piaci információk

Piaci érték $ 205.95K$ 205.95K $ 205.95K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.82M$ 1.82M $ 1.82M Forgalomban lévő készlet 113.37M 113.37M 113.37M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Skillful AI jelenlegi piaci plafonja $ 205.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SKAI keringésben lévő tokenszáma 113.37M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.82M.