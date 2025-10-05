Skillful AI Ár (SKAI)
-0.00%
-0.49%
-6.47%
-6.47%
Skillful AI (SKAI) valós idejű ár: $0.00181664. Az elmúlt 24 órában, a(z)SKAI legalacsonyabb ára $ 0.00179743, legmagasabb ára pedig $ 0.0018263 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SKAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.252674, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00113594 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SKAI változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, -0.49% az elmúlt 24 órában, és -6.47% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) Skillful AI jelenlegi piaci plafonja $ 205.95K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SKAI keringésben lévő tokenszáma 113.37M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.82M.
A(z) Skillful AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Skillful AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000868066.
A(z) Skillful AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0001040462.
A(z) Skillful AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0001705346745453477.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|-0.49%
|30 nap
|$ -0.0000868066
|-4.77%
|60 nap
|$ +0.0001040462
|+5.73%
|90 nap
|$ +0.0001705346745453477
|+10.36%
Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Skillful AI (SKAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) SKAI token kapcsán!
A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.