rexbt by Virtuals (REXBT) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) rexbt by Virtuals (REXBT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
rexbt by Virtuals (REXBT) tokennel kapcsolatos információk

Your redacted blockchain buddy

REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.

Hivatalos webhely:
https://rexbt.ai/

rexbt by Virtuals (REXBT) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) rexbt by Virtuals (REXBT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 47.82K
$ 47.82K
Teljes tokenszám:
$ 999.99M
$ 999.99M
Keringésben lévő tokenszám:
$ 999.99M
$ 999.99M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 47.82K
$ 47.82K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00419595
$ 0.00419595
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0

rexbt by Virtuals (REXBT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) rexbt by Virtuals (REXBT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó REXBT tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező REXBT token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) REXBT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) REXBT token élő árfolyamát!

REXBT árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) REXBT kapcsán? REXBT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

