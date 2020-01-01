Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Reflections of Dissonance AI (AIKA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokennel kapcsolatos információk AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply) Hivatalos webhely: https://aika-sol.com/ Vásárolj most AIKA tokent!

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Reflections of Dissonance AI (AIKA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 46.51K $ 46.51K $ 46.51K Teljes tokenszám: $ 988.88M $ 988.88M $ 988.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 988.88M $ 988.88M $ 988.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 46.51K $ 46.51K $ 46.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.01509709 $ 0.01509709 $ 0.01509709 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Reflections of Dissonance AI (AIKA) áráról

Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Reflections of Dissonance AI (AIKA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIKA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIKA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIKA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIKA token élő árfolyamát!

AIKA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIKA kapcsán? AIKA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIKA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

