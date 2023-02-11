Quick Intel (QKNTL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quick Intel (QKNTL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Quick Intel (QKNTL) tokennel kapcsolatos információk What is the project about? QUICKI is a suite of safety and security multi-chain tools, with first of its kind scam detection mechanisms for Blockchain, keeping Web3 safer! While other scanners do similar scans, the date is not in real-time. QUICKI scans the asset in real-time at the time of scan to provide an accurate result without stale data. With investors using QUICKI to scan projects before they invest, they get a wholeistic view of that token like taxes, honeypot check, locked liquidity, hidden owner, hidden malicious functions, hidden contract modifiers, and more. Quicki also has a Dashboard that is a one-stop shop for new and existing tokens across chains, directly integrated with the Quicki Scan to quickly spot scams and avoid them. What makes your project unique? QUICKI has created the first of its kind tool that scans down to the contract and alerts on malicious code. History of your project. Launched on February 11th, 2023, and have done over 5 thousand scans on tokens. What’s next for your project? QUICKI’s future plans include expanding to support more chains and become the defacto in safety and security in web3. What can your token be used for? The token can be used to unlock tier levels on the platform that unlocks additional features. Hivatalos webhely: https://quickintel.io Fehér könyv: https://docs.quickintel.io/introduction/welcome-to-quicki-intel Vásárolj most QKNTL tokent!

Quick Intel (QKNTL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quick Intel (QKNTL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 693.51K $ 693.51K $ 693.51K Teljes tokenszám: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 79.96M $ 79.96M $ 79.96M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 693.88K $ 693.88K $ 693.88K Minden idők csúcspontja: $ 0.149149 $ 0.149149 $ 0.149149 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00867345 $ 0.00867345 $ 0.00867345 További tudnivalók a(z) Quick Intel (QKNTL) áráról

Quick Intel (QKNTL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quick Intel (QKNTL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QKNTL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QKNTL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QKNTL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QKNTL token élő árfolyamát!

QKNTL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QKNTL kapcsán? QKNTL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QKNTL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

