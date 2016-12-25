Obyte (GBYTE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Obyte (GBYTE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Obyte (GBYTE) tokennel kapcsolatos információk Launched on Dec 25, 2016, Obyte is a distributed ledger based on directed acyclic graph (DAG). Thanks to absence of blocks and miners, access to Obyte ledger is decentralized, disintermediated, free (as in freedom), equal, and open. Obyte is the first DAG based cryptocurrency platform to support dApps. Due to absence of miners and blocks, there is no risk of front-running and other miner manipulation, and dApps are safer and easier to develop than blockchain based dApps. DApps are developed in Oscript - a new language that avoids many unsafe programming patterns common in earlier dApp platforms. Thanks to its safety, Obyte is especially well suited for DeFi apps, some are already available on the platform, such as Discount Stablecoins (https://ostable.org), some are being developed. Other features include: self-sovereign identity, private untraceable currencies, sending crypto to email using textcoins, and extremely small-footprint libraries suitable for small IoT devices. Hivatalos webhely: https://obyte.org/ Fehér könyv: https://obyte.org/Byteball.pdf Vásárolj most GBYTE tokent!

Obyte (GBYTE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Obyte (GBYTE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M Teljes tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 900.25K $ 900.25K $ 900.25K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Minden idők csúcspontja: $ 1,185.39 $ 1,185.39 $ 1,185.39 Minden idők mélypontja: $ 0.838196 $ 0.838196 $ 0.838196 Jelenlegi ár: $ 2.38 $ 2.38 $ 2.38 További tudnivalók a(z) Obyte (GBYTE) áráról

Obyte (GBYTE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Obyte (GBYTE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GBYTE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GBYTE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GBYTE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GBYTE token élő árfolyamát!

GBYTE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GBYTE kapcsán? GBYTE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GBYTE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

