OKZOO (AIOT) tokennel kapcsolatos információk OKZOO introduces the world's first urban-scale decentralized environmental data network through an interconnected system of physical AIoT devices. By blending AI with decentralized Internet of Things (DeIoT), OKZOO distributes portable machines with micro sensor nodes that collect both external and household environmental data through engaging AI pet companions. Users contribute to this grassroots network while earning peer-to-peer incentives via $AIOT tokens, which can be staked for on-chain rewards and in-game benefits, creating a sustainable ecosystem that powers innovative AI environmental applications. Hivatalos webhely: https://okzoo.app/ Fehér könyv: https://okzoo.app/en/docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x55ad16bd573b3365f43a9daeb0cc66a73821b4a5 Vásárolj most AIOT tokent!

OKZOO (AIOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OKZOO (AIOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 140.71M $ 140.71M $ 140.71M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 82.52M $ 82.52M $ 82.52M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.71B $ 1.71B $ 1.71B Minden idők csúcspontja: $ 2.12477 $ 2.12477 $ 2.12477 Minden idők mélypontja: $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 $ 0.04452569076105928 Jelenlegi ár: $ 1.70518 $ 1.70518 $ 1.70518 További tudnivalók a(z) OKZOO (AIOT) áráról

OKZOO (AIOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OKZOO (AIOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó AIOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező AIOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) AIOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) AIOT token élő árfolyamát!

A(z) AIOT vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) OKZOO (AIOT) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) AIOT megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz AIOT tokent a MEXC-n!

OKZOO (AIOT) árelőzményei A felhasználók a(z) AIOT árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) AIOT árelőzményeivel!

AIOT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) AIOT kapcsán? AIOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) AIOT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

