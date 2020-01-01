Observer (OBSR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Observer (OBSR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Observer (OBSR) tokennel kapcsolatos információk The OBSERVER is an innovative platform where individuals and private firms trade daily weather data. Anyone in the world can trade weather data that is collected by smartphones, mini weather stations, or automobiles, and receive OBSERVER coins as compensation. The quality of the collected data is verified through big data analysis technology, and the details are recorded in the blockchain. This allows the OBSERVER to create high-resolution weather data that has never been available before. Hivatalos webhely: https://obsr.org/ Vásárolj most OBSR tokent!

Observer (OBSR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Observer (OBSR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 8.63M $ 8.63M $ 8.63M Teljes tokenszám: $ 14.00B $ 14.00B $ 14.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.21B $ 6.21B $ 6.21B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 19.46M $ 19.46M $ 19.46M Minden idők csúcspontja: $ 0.06177 $ 0.06177 $ 0.06177 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00138992 $ 0.00138992 $ 0.00138992 További tudnivalók a(z) Observer (OBSR) áráról

Observer (OBSR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Observer (OBSR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OBSR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OBSR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OBSR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OBSR token élő árfolyamát!

OBSR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OBSR kapcsán? OBSR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OBSR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!