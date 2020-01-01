Node Sphere AI (NSAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Node Sphere AI (NSAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Node Sphere AI (NSAI) tokennel kapcsolatos információk Node Sphere AI is a platform for creating and managing AI agents without code and servers. It provides an interface to configure agents, and set up tasks. AI Agents operate in swarm mode in the cloud infrastructure. Node Sphere AI supports popular chat completion and text to image model providers. Node Sphere AI agents can be automate social media tasks like posting updates, responding to mentions, and engaging with followers. Hivatalos webhely: https://nodesphereai.com Vásárolj most NSAI tokent!

Node Sphere AI (NSAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Node Sphere AI (NSAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 282.13K $ 282.13K $ 282.13K Teljes tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 282.13K $ 282.13K $ 282.13K Minden idők csúcspontja: $ 0.00362121 $ 0.00362121 $ 0.00362121 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00028093 $ 0.00028093 $ 0.00028093 További tudnivalók a(z) Node Sphere AI (NSAI) áráról

Node Sphere AI (NSAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Node Sphere AI (NSAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NSAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NSAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NSAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NSAI token élő árfolyamát!

