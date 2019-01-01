Morpho eUSD (MEUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Morpho eUSD (MEUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

The Morpho eUSD vault supplies eUSD to various collateral markets with a focus on the Reserve Protocol ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Morpho eUSD (MEUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Morpho eUSD (MEUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Teljes tokenszám: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 4.19M $ 4.19M $ 4.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.29M $ 4.29M $ 4.29M Minden idők csúcspontja: $ 1.057 $ 1.057 $ 1.057 Minden idők mélypontja: $ 0.991795 $ 0.991795 $ 0.991795 Jelenlegi ár: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 További tudnivalók a(z) Morpho eUSD (MEUSD) áráról

Morpho eUSD (MEUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Morpho eUSD (MEUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MEUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MEUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MEUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MEUSD token élő árfolyamát!

