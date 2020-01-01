MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokennel kapcsolatos információk The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Hivatalos webhely: https://www.marketvector.com/factsheets/download/MVTT10F.d.pdf Vásárolj most MVTT10F tokent!

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 410.48K $ 410.48K $ 410.48K Teljes tokenszám: $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M Keringésben lévő tokenszám: $ 8.47M $ 8.47M $ 8.47M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 410.48K $ 410.48K $ 410.48K Minden idők csúcspontja: $ 0.054454 $ 0.054454 $ 0.054454 Minden idők mélypontja: $ 0.02518208 $ 0.02518208 $ 0.02518208 Jelenlegi ár: $ 0.04848875 $ 0.04848875 $ 0.04848875 További tudnivalók a(z) MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) áráról

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MVTT10F tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MVTT10F token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MVTT10F tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MVTT10F token élő árfolyamát!

MVTT10F árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MVTT10F kapcsán? MVTT10F-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MVTT10F tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!