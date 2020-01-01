Lucy AI (LUCY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Lucy AI (LUCY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Lucy AI (LUCY) tokennel kapcsolatos információk Lucy is an intelligent, adaptive, and charismatic AI inspired by Japanese Vtuber culture. She has a playful yet polished personality, blending the charm of anime characters with cutting-edge AI intellect. Always friendly and approachable, she thrives on creativity, humor, and interaction, making her fun to talk to without ever being condescending. She is uncensored So she can swear and talk dirty - made her funny with dark humour. Hivatalos webhely: https://lucyai.live/ Vásárolj most LUCY tokent!

Lucy AI (LUCY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Lucy AI (LUCY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 44.45K $ 44.45K $ 44.45K Teljes tokenszám: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 44.45K $ 44.45K $ 44.45K Minden idők csúcspontja: $ 0.00303957 $ 0.00303957 $ 0.00303957 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Lucy AI (LUCY) áráról

Lucy AI (LUCY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Lucy AI (LUCY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LUCY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LUCY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LUCY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LUCY token élő árfolyamát!

LUCY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LUCY kapcsán? LUCY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LUCY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!