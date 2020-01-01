LooPIN Network (LOOPIN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) LooPIN Network (LOOPIN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

LooPIN Network (LOOPIN) tokennel kapcsolatos információk Addressing the core challenges of coordination, pricing, and liquidity in decentralized physical infrastructure networks (DePIN), the PinFi protocol introduces a distinctive dynamic pricing mechanism. It enables providers to allocate excess computing resources to a “dissipative” PinFi liquidity pool, distinct from traditional DeFi liquidity pools, ensuring seamless access for clients at equitable, market-based prices. This approach significantly reduces the costs of accessing computing power, potentially to as low as 1% compared to existing services, while simultaneously enhancing security and dependability. The PinFi protocol is poised to transform the dynamics of supply and demand in computing power networks, setting a new standard for efficiency and accessibility. PinFi, the groundbreaking Physical Infrastructure Finance protocol that's revolutionizing the way we access and distribute computing resources. In an era where AI computing power is as essential as electricity, PinFi stands at the forefront of the digital revolution, introducing a novel approach to pooling, distributing, and financing computing resources across networks. This not only makes such resources more accessible and affordable but also ensures a more efficient and equitable distribution of computing power. Hivatalos webhely: https://www.loopin.network/ Fehér könyv: https://arxiv.org/pdf/2406.09422 Vásárolj most LOOPIN tokent!

LooPIN Network (LOOPIN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LooPIN Network (LOOPIN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.57M $ 10.57M $ 10.57M Teljes tokenszám: $ 42.44M $ 42.44M $ 42.44M Keringésben lévő tokenszám: $ 36.32M $ 36.32M $ 36.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 12.35M $ 12.35M $ 12.35M Minden idők csúcspontja: $ 3.72 $ 3.72 $ 3.72 Minden idők mélypontja: $ 0.066246 $ 0.066246 $ 0.066246 Jelenlegi ár: $ 0.290997 $ 0.290997 $ 0.290997 További tudnivalók a(z) LooPIN Network (LOOPIN) áráról

LooPIN Network (LOOPIN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LooPIN Network (LOOPIN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LOOPIN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LOOPIN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LOOPIN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LOOPIN token élő árfolyamát!

LOOPIN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LOOPIN kapcsán? LOOPIN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LOOPIN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!