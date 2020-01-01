Jester (JEST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Jester (JEST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Jester (JEST) tokennel kapcsolatos információk Jester is a decentralized finance (DeFi) project centered around a meticulously developed algorithm. Since November 2023, a signal bot has been operational, generating trading signals to assist users in making informed decisions. The project aims to launch an auto-trading service, starting with the JEST fund, followed by private user access, expected to go live in late Q3-Q4 2024. Jester focuses on providing advanced trading solutions through its innovative algorithms, leveraging technology to optimize performance and user experience. Hivatalos webhely: https://jester.global/ Fehér könyv: https://jester.gitbook.io/docs Vásárolj most JEST tokent!

Jester (JEST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Jester (JEST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Teljes tokenszám: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K Keringésben lévő tokenszám: $ 995.00K $ 995.00K $ 995.00K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.39M $ 5.39M $ 5.39M Minden idők csúcspontja: $ 15.79 $ 15.79 $ 15.79 Minden idők mélypontja: $ 0.552133 $ 0.552133 $ 0.552133 Jelenlegi ár: $ 5.41 $ 5.41 $ 5.41 További tudnivalók a(z) Jester (JEST) áráról

Jester (JEST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Jester (JEST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JEST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JEST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JEST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JEST token élő árfolyamát!

