Interport Token (ITP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Interport Token (ITP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Interport Token (ITP) tokennel kapcsolatos információk Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain! Hivatalos webhely: https://interport.fi/ Fehér könyv: https://docs.interport.fi/ Vásárolj most ITP tokent!

Interport Token (ITP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Interport Token (ITP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 545.49K $ 545.49K $ 545.49K Teljes tokenszám: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 34.93M $ 34.93M $ 34.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Minden idők csúcspontja: $ 6.96 $ 6.96 $ 6.96 Minden idők mélypontja: $ 0.0041233 $ 0.0041233 $ 0.0041233 Jelenlegi ár: $ 0.01561552 $ 0.01561552 $ 0.01561552 További tudnivalók a(z) Interport Token (ITP) áráról

Interport Token (ITP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Interport Token (ITP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ITP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ITP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ITP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ITP token élő árfolyamát!

ITP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ITP kapcsán? ITP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ITP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

