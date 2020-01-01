iCommunity (ICOM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) iCommunity (ICOM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

iCommunity (ICOM) tokennel kapcsolatos információk iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem. Hivatalos webhely: https://icommunity.io/icom/en/ Fehér könyv: https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/ Vásárolj most ICOM tokent!

iCommunity (ICOM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) iCommunity (ICOM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 362.40K $ 362.40K $ 362.40K Teljes tokenszám: $ 97.80M $ 97.80M $ 97.80M Keringésben lévő tokenszám: $ 60.30M $ 60.30M $ 60.30M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 587.77K $ 587.77K $ 587.77K Minden idők csúcspontja: $ 14.34 $ 14.34 $ 14.34 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00600994 $ 0.00600994 $ 0.00600994 További tudnivalók a(z) iCommunity (ICOM) áráról

iCommunity (ICOM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) iCommunity (ICOM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ICOM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ICOM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ICOM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ICOM token élő árfolyamát!

ICOM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ICOM kapcsán? ICOM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ICOM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

