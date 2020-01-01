Hyperstable USD (USH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hyperstable USD (USH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hyperstable USD (USH) tokennel kapcsolatos információk Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. Hivatalos webhely: https://hyperstable.xyz/ Vásárolj most USH tokent!

Hyperstable USD (USH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hyperstable USD (USH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Teljes tokenszám: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Minden idők csúcspontja: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 Minden idők mélypontja: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Jelenlegi ár: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 További tudnivalók a(z) Hyperstable USD (USH) áráról

Hyperstable USD (USH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hyperstable USD (USH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó USH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező USH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) USH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) USH token élő árfolyamát!

