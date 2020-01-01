HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) tokennel kapcsolatos információk Using large language models (LLMs) to design amino acid chains that could lead to the creation of proteins promoting longevity? By training LLMs on vast datasets of protein structures, functions, and interactions, we could uncover novel proteins with the potential to slow aging, repair cells, or enhance resilience to age-related diseases. This approach leverages cutting-edge AI to revolutionize how we understand and engineer proteins for extending human healthspan. Hivatalos webhely: https://x.com/HYPRINF Vásárolj most HYPR∞ tokent!

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.08K $ 22.08K $ 22.08K Teljes tokenszám: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.08K $ 22.08K $ 22.08K Minden idők csúcspontja: $ 0.00385002 $ 0.00385002 $ 0.00385002 Minden idők mélypontja: $ 0.00001834 $ 0.00001834 $ 0.00001834 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) áráról

HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HYPERBOREAL INFINITY (HYPR∞) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HYPR∞ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HYPR∞ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HYPR∞ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HYPR∞ token élő árfolyamát!

HYPR∞ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) HYPR∞ kapcsán? HYPR∞-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) HYPR∞ tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!