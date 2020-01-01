Gradient Protocol (GDT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gradient Protocol (GDT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gradient Protocol (GDT) tokennel kapcsolatos információk Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem. Hivatalos webhely: https://gradientprotocol.io/ Fehér könyv: https://docs.gradientprotocol.io/ Vásárolj most GDT tokent!

Gradient Protocol (GDT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gradient Protocol (GDT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 442.18K $ 442.18K $ 442.18K Teljes tokenszám: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.00M $ 14.00M $ 14.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 442.18K $ 442.18K $ 442.18K Minden idők csúcspontja: $ 0.211684 $ 0.211684 $ 0.211684 Minden idők mélypontja: $ 0.00705064 $ 0.00705064 $ 0.00705064 Jelenlegi ár: $ 0.03158402 $ 0.03158402 $ 0.03158402 További tudnivalók a(z) Gradient Protocol (GDT) áráról

Gradient Protocol (GDT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gradient Protocol (GDT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GDT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GDT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GDT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GDT token élő árfolyamát!

GDT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GDT kapcsán? GDT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GDT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

