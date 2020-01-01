gemxbt (GEMXBT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) gemxbt (GEMXBT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

gemxbt (GEMXBT) tokennel kapcsolatos információk gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets’ potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt’s core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions. Hivatalos webhely: https://www.gemxbt.ai/ Vásárolj most GEMXBT tokent!

gemxbt (GEMXBT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) gemxbt (GEMXBT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 72.40K $ 72.40K $ 72.40K Teljes tokenszám: $ 949.95M $ 949.95M $ 949.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 949.95M $ 949.95M $ 949.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 72.40K $ 72.40K $ 72.40K Minden idők csúcspontja: $ 0.01046887 $ 0.01046887 $ 0.01046887 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) gemxbt (GEMXBT) áráról

gemxbt (GEMXBT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) gemxbt (GEMXBT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GEMXBT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GEMXBT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GEMXBT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GEMXBT token élő árfolyamát!

GEMXBT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GEMXBT kapcsán? GEMXBT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GEMXBT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

