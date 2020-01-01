EZ1 TOKEN (EZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EZ1 TOKEN (EZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EZ1 TOKEN (EZ) tokennel kapcsolatos információk Welcome to ez1.dev, where your ideas are transformed into reality in seconds. Our platform harnesses the power of AI and expert models to streamline the development of both frontend and backend applications, empowering you to design, develop, and launch projects effortlessly. Perfect for: Rapid prototyping and iterative development. Debugging and optimizing existing applications. Learning and experimenting with AI-enhanced coding. Hivatalos webhely: https://ez1.dev/ Fehér könyv: https://ez1.gitbook.io/ez1-docs Vásárolj most EZ tokent!

EZ1 TOKEN (EZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EZ1 TOKEN (EZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 746.25K $ 746.25K $ 746.25K Teljes tokenszám: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 746.25K $ 746.25K $ 746.25K Minden idők csúcspontja: $ 0.00531486 $ 0.00531486 $ 0.00531486 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00075014 $ 0.00075014 $ 0.00075014 További tudnivalók a(z) EZ1 TOKEN (EZ) áráról

EZ1 TOKEN (EZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EZ1 TOKEN (EZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EZ token élő árfolyamát!

