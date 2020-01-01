Elixir deUSD (DEUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Elixir deUSD (DEUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Elixir deUSD (DEUSD) tokennel kapcsolatos információk deUSD is a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir’s native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. deUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral. Hivatalos webhely: https://elixir.xyz Fehér könyv: https://docs.elixir.xyz/deusd Vásárolj most DEUSD tokent!

Elixir deUSD (DEUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Elixir deUSD (DEUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 134.76M $ 134.76M $ 134.76M Teljes tokenszám: $ 134.79M $ 134.79M $ 134.79M Keringésben lévő tokenszám: $ 134.79M $ 134.79M $ 134.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 134.76M $ 134.76M $ 134.76M Minden idők csúcspontja: $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Minden idők mélypontja: $ 0.978154 $ 0.978154 $ 0.978154 Jelenlegi ár: $ 0.999936 $ 0.999936 $ 0.999936 További tudnivalók a(z) Elixir deUSD (DEUSD) áráról

Elixir deUSD (DEUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Elixir deUSD (DEUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DEUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DEUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DEUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DEUSD token élő árfolyamát!

