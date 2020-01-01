DYOR hub (DYORHUB) tokenomikai adatai
DYOR hub (DYORHUB) tokennel kapcsolatos információk
DYOR hub is the trusted platform for Solana memecoin research, discussions, and real-time updates. Connect with verified Twitter users, discover trending tokens, and make informed decisions in the cryptocurrency space.
Discuss Join conversations about memecoins with Twitter-verified users and build a trusted network of reliable sources.
Get Updates Find memecoin news and updates from verified sources with real-time notifications and alerts about important developments.
Share Knowledge Help others avoid scams by sharing your memecoin research and due diligence with the community of verified users.
DYOR hub (DYORHUB) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DYOR hub (DYORHUB) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
DYOR hub (DYORHUB) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) DYOR hub (DYORHUB) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó DYORHUB tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező DYORHUB token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) DYORHUB tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DYORHUB token élő árfolyamát!
DYORHUB árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DYORHUB kapcsán? DYORHUB-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
Miért érdemes a MEXC platformot választani?
A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.
Jogi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.