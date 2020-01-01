DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokennel kapcsolatos információk DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites. Hivatalos webhely: http://www.dtrxbt.com Vásárolj most DTRXBT tokent!

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 612.19K $ 612.19K $ 612.19K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 741.38M $ 741.38M $ 741.38M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 825.75K $ 825.75K $ 825.75K Minden idők csúcspontja: $ 0.01910059 $ 0.01910059 $ 0.01910059 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00082575 $ 0.00082575 $ 0.00082575 További tudnivalók a(z) DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) áráról

DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DTRXBT by Virtuals (DTRXBT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DTRXBT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DTRXBT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DTRXBT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DTRXBT token élő árfolyamát!

DTRXBT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DTRXBT kapcsán? DTRXBT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DTRXBT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

