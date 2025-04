Mi a(z) DTRXBT by Virtuals (DTRXBT)

DTRXBT is a token that allows token gated access to AI generated insights from DTR (Decentralized Tech Researchers) alpha group. The project is also working on unique algorithms that allow for more accurate identification of high probability alpha calls both within the group and later, by using the same methods to identify high probability calls across the social graph, including X and other financial sites.

