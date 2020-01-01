Dojo Protocol (DOAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Dojo Protocol (DOAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Dojo Protocol (DOAI) tokennel kapcsolatos információk Dojo Protocol is a pioneering blockchain network aimed at transforming AI data monetization and GPU training. It leverages advanced blockchain technology to create a decentralized and efficient ecosystem for AI development. Dojo Protocol aims to democratize access to high-powered computing resources, making AI development more accessible and cost-effective. By decentralizing GPU resources and providing secure data transactions, it supports a scalable and inclusive AI ecosystem. The platform generates revenue through GPU training fees, VPN subscription fees, transaction fees from the Data Economy App, and DeFi integrations, ensuring sustainable growth and continuous innovation. Hivatalos webhely: https://dojoprotocol.com/ Fehér könyv: https://dojo-protocol.gitbook.io/dojo-protocol Vásárolj most DOAI tokent!

Dojo Protocol (DOAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Dojo Protocol (DOAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 51.55K $ 51.55K $ 51.55K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 449.38M $ 449.38M $ 449.38M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 114.70K $ 114.70K $ 114.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.03595159 $ 0.03595159 $ 0.03595159 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00011471 $ 0.00011471 $ 0.00011471 További tudnivalók a(z) Dojo Protocol (DOAI) áráról

Dojo Protocol (DOAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Dojo Protocol (DOAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOAI token élő árfolyamát!

DOAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOAI kapcsán? DOAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

