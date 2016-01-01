DocuSol (DOCUSOL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DocuSol (DOCUSOL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DocuSol (DOCUSOL) tokennel kapcsolatos információk A project that allows users to upload, share, and sign documents securely utilizing the blockchain. We store the file hash in a memo in a transaction and allows for immutable and transparent verification of the integrity of the signed document. We want to bridge blockchain web3 with businesses and consumers in web2. We want to take this process and package it into an API service for businesses or even an in-house solution so that documents will no longer have to leave the company premises and they can send it to just the intended recipients. Hivatalos webhely: https://docusol.app/ Vásárolj most DOCUSOL tokent!

DocuSol (DOCUSOL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DocuSol (DOCUSOL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.50K $ 16.50K $ 16.50K Teljes tokenszám: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Keringésben lévő tokenszám: $ 991.78M $ 991.78M $ 991.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.63K $ 16.63K $ 16.63K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DocuSol (DOCUSOL) áráról

DocuSol (DOCUSOL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DocuSol (DOCUSOL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOCUSOL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOCUSOL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOCUSOL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOCUSOL token élő árfolyamát!

DOCUSOL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOCUSOL kapcsán? DOCUSOL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOCUSOL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

