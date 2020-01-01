Deep Worm (WORM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Deep Worm (WORM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Deep Worm (WORM) tokennel kapcsolatos információk Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely Hivatalos webhely: https://www.deep-worm.com/ Vásárolj most WORM tokent!

Deep Worm (WORM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Deep Worm (WORM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 151.49K $ 151.49K $ 151.49K Teljes tokenszám: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 151.49K $ 151.49K $ 151.49K Minden idők csúcspontja: $ 0.091742 $ 0.091742 $ 0.091742 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00015152 $ 0.00015152 $ 0.00015152 További tudnivalók a(z) Deep Worm (WORM) áráról

Deep Worm (WORM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Deep Worm (WORM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WORM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WORM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WORM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WORM token élő árfolyamát!

WORM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WORM kapcsán? WORM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WORM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

