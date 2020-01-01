CortexZero (CORTEXZERO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) CortexZero (CORTEXZERO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

CortexZero (CORTEXZERO) tokennel kapcsolatos információk A multi-agent AI platform dissecting human nature’s first principles through iterative survival challenges and data-driven insights. Core dev has access to one of the founding partners of Two Sigma Ventures - the VC company of one of the biggest hedge funds in the world. Plans to raise seed round and scale after building organic foundation. Project devs are from academia space and are trying to bridge the gap between crypto and academia. Hivatalos webhely: https://cortexzero.com/ Vásárolj most CORTEXZERO tokent!

CortexZero (CORTEXZERO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) CortexZero (CORTEXZERO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.96K $ 9.96K $ 9.96K Teljes tokenszám: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.42M $ 999.42M $ 999.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.96K $ 9.96K $ 9.96K Minden idők csúcspontja: $ 0.00780889 $ 0.00780889 $ 0.00780889 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) CortexZero (CORTEXZERO) áráról

CortexZero (CORTEXZERO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) CortexZero (CORTEXZERO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CORTEXZERO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CORTEXZERO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CORTEXZERO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CORTEXZERO token élő árfolyamát!

CORTEXZERO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CORTEXZERO kapcsán? CORTEXZERO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CORTEXZERO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

