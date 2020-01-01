Quidax Token (QDX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Quidax Token (QDX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Quidax Token (QDX) tokennel kapcsolatos információk QDX is the utility token of the Quidax ecosystem. It will provide various benefits to holders, including trading fee discounts, passive income & access to exclusive features on Quidax. Hivatalos webhely: https://qdx.quidax.io/ Fehér könyv: https://qdx.quidax.io/docs/QDXwhitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x08bc237aa00f275b758542c9f5c125b568bc390a Vásárolj most QDX tokent!

Quidax Token (QDX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Quidax Token (QDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Teljes tokenszám: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 77.00M $ 77.00M $ 77.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 65.07M $ 65.07M $ 65.07M Minden idők csúcspontja: $ 0.1485 $ 0.1485 $ 0.1485 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.13014 $ 0.13014 $ 0.13014 További tudnivalók a(z) Quidax Token (QDX) áráról

Quidax Token (QDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Quidax Token (QDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QDX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QDX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QDX token élő árfolyamát!

A(z) QDX vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Quidax Token (QDX) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) QDX megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz QDX tokent a MEXC-n!

Quidax Token (QDX) árelőzményei A felhasználók a(z) QDX árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) QDX árelőzményeivel!

QDX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QDX kapcsán? QDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QDX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

