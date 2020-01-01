BTC Proxy (BTCPX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BTC Proxy (BTCPX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BTC Proxy (BTCPX) tokennel kapcsolatos információk An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token Hivatalos webhely: https://btcpx.io/ Vásárolj most BTCPX tokent!

BTC Proxy (BTCPX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BTC Proxy (BTCPX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Teljes tokenszám: $ 261.57 $ 261.57 $ 261.57 Keringésben lévő tokenszám: $ 261.57 $ 261.57 $ 261.57 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Minden idők csúcspontja: $ 111,530 $ 111,530 $ 111,530 Minden idők mélypontja: $ 2,237.63 $ 2,237.63 $ 2,237.63 Jelenlegi ár: $ 5,995.01 $ 5,995.01 $ 5,995.01 További tudnivalók a(z) BTC Proxy (BTCPX) áráról

BTC Proxy (BTCPX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BTC Proxy (BTCPX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BTCPX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BTCPX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BTCPX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BTCPX token élő árfolyamát!

BTCPX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BTCPX kapcsán? BTCPX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BTCPX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

