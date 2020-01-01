BreadHeads (CRUMBS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BreadHeads (CRUMBS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BreadHeads (CRUMBS) tokennel kapcsolatos információk Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We’re creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value. Hivatalos webhely: https://breadheads.io/ Vásárolj most CRUMBS tokent!

BreadHeads (CRUMBS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BreadHeads (CRUMBS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 108.01K $ 108.01K $ 108.01K Teljes tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 108.01K $ 108.01K $ 108.01K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00010803 $ 0.00010803 $ 0.00010803 További tudnivalók a(z) BreadHeads (CRUMBS) áráról

BreadHeads (CRUMBS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BreadHeads (CRUMBS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CRUMBS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CRUMBS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CRUMBS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CRUMBS token élő árfolyamát!

CRUMBS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CRUMBS kapcsán? CRUMBS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CRUMBS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

