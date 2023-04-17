Pepe (PEPE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Pepe (PEPE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Pepe (PEPE) tokennel kapcsolatos információk Pepe unatkozik, hogy mindenkinek néznie kell, ahogyan mindenki forró krumplit játszik a végtelen derivált Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu érmékkel. Az Inuknak voltak a napjaik. Ideje, hogy a világ legismertebb mémje átvegye a trónt a memek királyaként. Pepe itt van, hogy ismét nagyokká tegye a meme Hivatalos webhely: https://www.pepe.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6982508145454ce325ddbe47a25d4ec3d2311933 Vásárolj most PEPE tokent!

A(z) Pepe (PEPE) token mélyreható struktúrája Mélyebben utánajárhatsz, hogyan történik a(z) PEPE tokenek kibocsátása, kiosztása és feloldása. Ez a szakasz a token gazdasági struktúrájának legfontosabb aspektusait emeli ki: idetartoznak az ösztönzők, a hasznosság és a jogosultságszerzés. Overview PEPE is a meme cryptocurrency launched on Ethereum (ERC-20) with a total supply of 420.69 trillion tokens. It is designed as a purely memetic, entertainment-focused asset, with no inherent utility, governance, or profit-sharing mechanisms. The token contract is renounced, and liquidity provision tokens are burnt, ensuring no further changes to the contract. Issuance Mechanism Type: Fixed supply, no inflation or further minting.

Fixed supply, no inflation or further minting. Initial Mint: The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023.

The entire supply of 420.69 trillion PEPE was minted at launch on April 17, 2023. Bridging: A small portion of the supply has been bridged to BNB Smart Chain and Arbitrum, but the vast majority remains on Ethereum. Allocation Mechanism Allocation Group Allocation Recipient Amount (PEPE) % of Total Supply Unlock Type Unlock Date Community/Incentives Community 420,690,000,000,000 100% Cliff 2023-04-17 Uniswap v3 Liquidity Uniswap Pool ~39,166,000,000,000 10% Instant 2023-04-17 CEX/Bridges/Liquidity Reserve Address ~29,030,000,000,000 6.9% Instant 2023-04-17 No Team/Advisor Allocation: No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors.

No tokens were reserved for the team, advisors, or private investors. No Fundraising: There were no public or private sales, and no tokens were sold to raise funds for the project. Usage and Incentive Mechanism Primary Use: PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued.

PEPE is primarily a meme token with no intrinsic utility. It was previously used for Discord access, but this function has been discontinued. No Staking or Yield: There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE.

There are no staking, liquidity provision, or yield mechanisms. Holders do not earn fees, rewards, or additional tokens by holding or using PEPE. No Governance: PEPE does not confer voting rights or governance power.

PEPE does not confer voting rights or governance power. No Claims: Holders have no claim on capital, profits, or any legal rights in the project. Locking and Unlocking Mechanism No Locking: All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks.

All tokens were unlocked at launch. There are no vesting schedules, lockups, or delayed unlocks. Liquidity Lock: Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer.

Liquidity provision tokens for the Uniswap pool were burnt, ensuring permanent liquidity and no possibility of withdrawal by the deployer. Contract Renounced: The contract ownership was renounced, making the token immutable. Token Distribution and Concentration Top Holders: As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders.

As of December 2024, the top 10 addresses control ~41% of the total supply, with major centralized exchange wallets (e.g., Binance, OKX, Crypto.com) among the largest holders. On-Chain Distribution: The vast majority of tokens remain on Ethereum, with only a small fraction bridged to other chains. Summary Table Metric Value Total Supply 420,690,000,000,000 PEPE Initial Mint Date 2023-04-17 Team/Advisor Allocation 0% Fundraising None Staking/Yield None Governance None Locking/Vesting None Contract Ownership Renounced Major Use Meme/Entertainment Top 10 Holder Concentration ~41% Key Takeaways PEPE is a pure meme token with no utility, yield, or governance features.

with no utility, yield, or governance features. All tokens were unlocked at launch ; there are no vesting or lockup mechanisms.

; there are no vesting or lockup mechanisms. No incentives or rewards are provided to holders beyond speculative trading.

are provided to holders beyond speculative trading. Token contract is immutable and liquidity is permanently locked. This structure is designed to maximize transparency and meme appeal, but it also means there are no mechanisms for ongoing incentives, governance, or protocol development.

Pepe (PEPE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Pepe (PEPE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEPE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEPE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEPE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEPE token élő árfolyamát!

A(z) PEPE vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) Pepe (PEPE) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) PEPE megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz PEPE tokent a MEXC-n!

Pepe (PEPE) árelőzményei A felhasználók a(z) PEPE árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) PEPE árelőzményeivel!

PEPE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEPE kapcsán? PEPE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEPE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

