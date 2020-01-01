boby (BOBY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) boby (BOBY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

boby (BOBY) tokennel kapcsolatos információk Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you’re here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach. Hivatalos webhely: https://boby.com/ Vásárolj most BOBY tokent!

boby (BOBY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) boby (BOBY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 16.40K $ 16.40K $ 16.40K Teljes tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 16.40K $ 16.40K $ 16.40K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) boby (BOBY) áráról

boby (BOBY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) boby (BOBY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOBY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOBY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOBY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOBY token élő árfolyamát!

BOBY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BOBY kapcsán? BOBY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BOBY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

