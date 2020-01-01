BITARD (BITARD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BITARD (BITARD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BITARD (BITARD) tokennel kapcsolatos információk Bitard is a Solana-based meme coin created to highlight and address the presence of bad actors in the cryptocurrency space. We offer a safe haven for anyone who has been negatively affected by scams, including rug pulls and other deceptive practices. Our upcoming suite of safety bots positions us to fundamentally transform the Solana blockchain, promoting security and trust. Bitard stands out in a crowded market, targeting a broader audience than all Solana-based pet-themed coins combined. With our hilarious memes, catchy music, addictive games, and breathtaking comics, we're destined to win your heart. Bitard is dedicated to supporting every project, community, and individual who has suffered from fraudulent activities. Join us in leading this revolution. Hivatalos webhely: https://bitard-solana.com/ Fehér könyv: https://bitard-solana.com/Bitard_Whitepaper.pdf Vásárolj most BITARD tokent!

BITARD (BITARD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BITARD (BITARD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 11.09K $ 11.09K $ 11.09K Teljes tokenszám: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 11.09K $ 11.09K $ 11.09K Minden idők csúcspontja: $ 0.0022411 $ 0.0022411 $ 0.0022411 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BITARD (BITARD) áráról

BITARD (BITARD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BITARD (BITARD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BITARD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BITARD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BITARD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BITARD token élő árfolyamát!

BITARD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BITARD kapcsán? BITARD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BITARD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

