Beth ($BETH) tokenomikai adatai
Beth ($BETH) tokennel kapcsolatos információk
The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem.
Beth ($BETH) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Beth ($BETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
Beth ($BETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) Beth ($BETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó $BETH tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező $BETH token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) $BETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $BETH token élő árfolyamát!
$BETH árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $BETH kapcsán? $BETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
