Beth ($BETH) tokennel kapcsolatos információk The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem. Hivatalos webhely: https://bethonsolana.com/ Fehér könyv: https://bethonsolana.com/whitepaper Vásárolj most $BETH tokent!

Beth ($BETH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Beth ($BETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 21.59K $ 21.59K $ 21.59K Teljes tokenszám: $ 989.85M $ 989.85M $ 989.85M Keringésben lévő tokenszám: $ 937.83M $ 937.83M $ 937.83M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.79K $ 22.79K $ 22.79K Minden idők csúcspontja: $ 0.01495483 $ 0.01495483 $ 0.01495483 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Beth ($BETH) áráról

Beth ($BETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Beth ($BETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $BETH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $BETH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $BETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $BETH token élő árfolyamát!

