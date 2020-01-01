Beth ($BETH) tokenomikai adatai

Beth ($BETH) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Beth ($BETH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Beth ($BETH) tokennel kapcsolatos információk

The $Beth Vision: From Meme to Machine $Beth isn’t about being “just another token.” It’s a business. It’s a movement. It’s a proof-of-concept. Beth can build something bigger than the memes themselves. Here’s what we’re building: • Community: A growing network of holders and fans who believe in $BETH’s community. • Utility: From a Clothing Brand to a gated group and eventual tools, $BETH is building an ecosystem that provides real value and a profit for burning $BETH supply. • Revenue: Merchandising: Beth-themed apparel and accessories with all profits directed to buying and burning $Beth tokens. With unique branding strategies of course. Future Projects: Plans for $Beth Academy and $Beth Tools will bring even more value to the ecosystem.

Hivatalos webhely:
https://bethonsolana.com/
Fehér könyv:
https://bethonsolana.com/whitepaper

Beth ($BETH) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Beth ($BETH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 21.59K
$ 21.59K$ 21.59K
Teljes tokenszám:
$ 989.85M
$ 989.85M$ 989.85M
Keringésben lévő tokenszám: $ 937.83M
$ 937.83M
$ 937.83M$ 937.83M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.79K
$ 22.79K
$ 22.79K$ 22.79K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.01495483
$ 0.01495483$ 0.01495483
Minden idők mélypontja: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár: $ 0
$ 0
$ 0$ 0

Beth ($BETH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Beth ($BETH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó $BETH tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező $BETH token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) $BETH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $BETH token élő árfolyamát!

$BETH árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $BETH kapcsán? $BETH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.