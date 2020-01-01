BaseCTO (CTO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) BaseCTO (CTO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

BaseCTO (CTO) tokennel kapcsolatos információk Base CTO is a vibrant social community on Base, dedicated to expanding the ecosystem through strategic partnerships, community engagement, and education. Formed initially to unite top-tier raiders in the game, Base CTO has evolved into a leading project within the network.​​ Base CTO originated from the dynamic OKAYEG community, initially spearheaded by the well-known figure, NBA Trey - "TREY WEY". The goal was simple: bring together top raiders, influencers, and hustlers deeply invested in the Base network. What started as a small group quickly grew to a robust community of 300 to 500 members. The initial mission was to catalyze the Base network, especially in response to the slow growth seen during Onchain Summer and the lack of support for the coins thriving in the trenches. This grassroots movement was rising from the bottom up, fueled by a shared passion for the network's potential.​ ​Today, $CTO aims to unite all Base projects and foster growth across the network by providing strategic support in a range of fields. The community continues to expand, with a steadfast commitment to promoting Base projects as a collective. As time goes on, $CTO is poised to become a unifying force in the Base ecosystem, where memes meet meaningful impact. Hivatalos webhely: https://www.basecto.fun/ Vásárolj most CTO tokent!

BaseCTO (CTO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) BaseCTO (CTO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.34K $ 24.34K $ 24.34K Teljes tokenszám: $ 956.75M $ 956.75M $ 956.75M Keringésben lévő tokenszám: $ 580.65M $ 580.65M $ 580.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.10K $ 40.10K $ 40.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.0031371 $ 0.0031371 $ 0.0031371 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) BaseCTO (CTO) áráról

BaseCTO (CTO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) BaseCTO (CTO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó CTO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező CTO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) CTO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) CTO token élő árfolyamát!

CTO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) CTO kapcsán? CTO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) CTO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

