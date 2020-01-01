ANGLE (ANGLE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ANGLE (ANGLE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ANGLE (ANGLE) tokennel kapcsolatos információk ANGLE is the governance token of the Angle Protocol. The Angle Protocol is a decentralized and over-collateralized stablecoin protocol designed to issue in a capital-efficient way stablecoins pegged to multiple assets, starting with a Euro stablecoin. The ANGLE token gives right to participate in governance votes within the Angle DAO. This DAO is responsible for parameters tuning, for protocol upgrades, for deploying new stablecoins and collateral types as well as for handling the yield-strategies on the collateral in the protocol. Hivatalos webhely: https://www.angle.money Vásárolj most ANGLE tokent!

ANGLE (ANGLE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ANGLE (ANGLE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.04M Teljes tokenszám: $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 201.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.09M Minden idők csúcspontja: $ 2.33 Minden idők mélypontja: $ 0.01116791 Jelenlegi ár: $ 0.01508571

ANGLE (ANGLE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ANGLE (ANGLE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANGLE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANGLE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANGLE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANGLE token élő árfolyamát!

ANGLE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANGLE kapcsán? ANGLE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ANGLE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

