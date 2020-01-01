ANGL TOKEN (ANGL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ANGL TOKEN (ANGL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ANGL TOKEN (ANGL) tokennel kapcsolatos információk $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Hivatalos webhely: https://angltoken.io/ Fehér könyv: https://whitepaper.myangl.ai/ Vásárolj most ANGL tokent!

ANGL TOKEN (ANGL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ANGL TOKEN (ANGL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 779.29K $ 779.29K $ 779.29K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.62M $ 3.62M $ 3.62M Minden idők csúcspontja: $ 0.01037575 $ 0.01037575 $ 0.01037575 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00362623 $ 0.00362623 $ 0.00362623 További tudnivalók a(z) ANGL TOKEN (ANGL) áráról

ANGL TOKEN (ANGL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ANGL TOKEN (ANGL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ANGL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ANGL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ANGL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ANGL token élő árfolyamát!

ANGL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ANGL kapcsán? ANGL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ANGL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

