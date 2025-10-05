A(z) élő ANGL TOKEN ár ma 0.00337974 USD. Kövesd nyomon a(z) ANGL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANGL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ANGL TOKEN ár ma 0.00337974 USD. Kövesd nyomon a(z) ANGL USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ANGL ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

ANGL TOKEN Ár (ANGL)

1 ANGL-USD élő ár:

$0.00337977
$0.00337977
0.00%1D
USD
ANGL TOKEN (ANGL) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:29:06 (UTC+8)

ANGL TOKEN (ANGL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00332667
$ 0.00332667
24h alacsony
$ 0.00383102
$ 0.00383102
24h magas

$ 0.00332667
$ 0.00332667

$ 0.00383102
$ 0.00383102

$ 0.01037575
$ 0.01037575

$ 0.0008454
$ 0.0008454

-0.49%

-0.03%

+7.43%

+7.43%

ANGL TOKEN (ANGL) valós idejű ár: $0.00337974. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANGL legalacsonyabb ára $ 0.00332667, legmagasabb ára pedig $ 0.00383102 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANGL valaha volt legmagasabb ára $ 0.01037575, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0008454 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANGL változása a következő volt: -0.49% az elmúlt órában, -0.03% az elmúlt 24 órában, és +7.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ANGL TOKEN (ANGL) piaci információk

$ 727.75K
$ 727.75K

--
--

$ 3.38M
$ 3.38M

215.00M
215.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A(z) ANGL TOKEN jelenlegi piaci plafonja $ 727.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ANGL keringésben lévő tokenszáma 215.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.38M.

ANGL TOKEN (ANGL) árelőzmények USD

A(z) ANGL TOKENUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) ANGL TOKEN USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0003237763.
A(z) ANGL TOKEN USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0008108719.
A(z) ANGL TOKEN USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.003506028612652662.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.03%
30 nap$ -0.0003237763-9.57%
60 nap$ -0.0008108719-23.99%
90 nap$ -0.003506028612652662-50.91%

Mi a(z) ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ANGL TOKEN (ANGL) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

ANGL TOKEN árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ANGL TOKEN (ANGL) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ANGL TOKEN (ANGL) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ANGL TOKEN rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ANGL TOKEN árelőrejelzését most!

ANGL helyi valutákra

ANGL TOKEN (ANGL) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ANGL TOKEN (ANGL) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ANGL token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ANGL TOKEN (ANGL)

Mennyit ér ma a(z) ANGL TOKEN (ANGL)?
A(z) élő ANGL ár a(z) USD esetében 0.00337974 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ANGL ára a(z) USD esetében?
A(z) ANGL jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00337974. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ANGL TOKEN piaci plafonja?
A(z) ANGL piaci plafonja $ 727.75K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ANGL keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ANGL keringésben lévő tokenszáma 215.00M USD.
Mi volt a(z) ANGL mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ANGL mindenkori legmagasabb ára 0.01037575 USD.
Mi volt a(z) ANGL mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ANGL mindenkori legalacsonyabb ára 0.0008454 USD.
Mekkora a(z) ANGL kereskedési volumene?
A(z) ANGL élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ANGL ára emelkedni fog idén?
A(z) ANGL a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ANGL árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:29:06 (UTC+8)

