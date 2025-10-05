ANGL TOKEN (ANGL) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00332667 $ 0.00332667 $ 0.00332667 24h alacsony $ 0.00383102 $ 0.00383102 $ 0.00383102 24h magas 24h alacsony $ 0.00332667$ 0.00332667 $ 0.00332667 24h magas $ 0.00383102$ 0.00383102 $ 0.00383102 Minden idők csúcspontja $ 0.01037575$ 0.01037575 $ 0.01037575 Legalacsonyabb ár $ 0.0008454$ 0.0008454 $ 0.0008454 Árváltozás (1H) -0.49% Árváltozás (1D) -0.03% Árváltozás (7D) +7.43% Árváltozás (7D) +7.43%

ANGL TOKEN (ANGL) valós idejű ár: $0.00337974. Az elmúlt 24 órában, a(z)ANGL legalacsonyabb ára $ 0.00332667, legmagasabb ára pedig $ 0.00383102 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ANGL valaha volt legmagasabb ára $ 0.01037575, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0008454 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ANGL változása a következő volt: -0.49% az elmúlt órában, -0.03% az elmúlt 24 órában, és +7.43% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ANGL TOKEN (ANGL) piaci információk

Piaci érték $ 727.75K$ 727.75K $ 727.75K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 3.38M$ 3.38M $ 3.38M Forgalomban lévő készlet 215.00M 215.00M 215.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) ANGL TOKEN jelenlegi piaci plafonja $ 727.75K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ANGL keringésben lévő tokenszáma 215.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 3.38M.