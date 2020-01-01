Altcoinist Token (ALTT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Altcoinist Token (ALTT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Altcoinist Token (ALTT) tokennel kapcsolatos információk Altcoinist is an Interoperable, Web3 Monetization Gateway offering a new way for Creators to monetize and grow the next era of private communities with onchain subscriptions and built-in revenue sharing. Creators can earn ETH with onchain subscriptions and grow their private communities with built-in revenue-sharing, all while staying on the platforms they love. Additionally, Creators can grow and retain members with their own staking pool, APY and TVL, making it easier than ever to build and maintain a thriving community. Followers of the Creators can join their Private Communities gated by Altcoinist, get closer access to them and choose to stake on the Creators' community staking pool to earn yield. Hivatalos webhely: https://www.altcoinist.com/ Fehér könyv: https://docs.altcoinist.com/ Vásárolj most ALTT tokent!

Altcoinist Token (ALTT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Altcoinist Token (ALTT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.11M $ 14.11M $ 14.11M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 57.59M $ 57.59M $ 57.59M Minden idők csúcspontja: $ 0.101836 $ 0.101836 $ 0.101836 Minden idők mélypontja: $ 0.00368481 $ 0.00368481 $ 0.00368481 Jelenlegi ár: $ 0.057594 $ 0.057594 $ 0.057594 További tudnivalók a(z) Altcoinist Token (ALTT) áráról

Altcoinist Token (ALTT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Altcoinist Token (ALTT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ALTT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ALTT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ALTT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ALTT token élő árfolyamát!

ALTT árelőrejelzése

