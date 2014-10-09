Verge (XVG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Verge (XVG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Verge (XVG) tokennel kapcsolatos információk The Verge was released on October 9, 2014. XVG is an open source cryptocurrency (100% PoW) based on Bitcoin technology. Its core algorithms are Scrypt and X17. The block time is only 30 seconds, and the reward is recalculated based on the total number of blocks generated. Designed to facilitate payments in everyday use, Verge Coin was launched in 2014 under the name Dogecoin Darkness, and only changed its name to Verge in 2016. Hivatalos webhely: http://vergecurrency.com/ Fehér könyv: https://vergecurrency.com/static/blackpaper/verge-blackpaper-v5.0.pdf Block Explorer: https://verge-blockchain.info/ Vásárolj most XVG tokent!

Verge (XVG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Verge (XVG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 90.21M $ 90.21M $ 90.21M Teljes tokenszám: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B Keringésben lévő tokenszám: $ 16.52B $ 16.52B $ 16.52B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 90.21M $ 90.21M $ 90.21M Minden idők csúcspontja: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Minden idők mélypontja: $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 $ 0.00000216713010559 Jelenlegi ár: $ 0.00546 $ 0.00546 $ 0.00546 További tudnivalók a(z) Verge (XVG) áráról

Verge (XVG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Verge (XVG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XVG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XVG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XVG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XVG token élő árfolyamát!

Verge (XVG) árelőzményei A felhasználók a(z) XVG árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XVG árelőzményeivel!

