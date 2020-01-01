XRPaynet (XRPAYNET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) XRPaynet (XRPAYNET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

XRPaynet (XRPAYNET) tokennel kapcsolatos információk XRPayNet is redefining the industry standard for financial transactions. They will facilitate the conversion of consumer crypto payments made to businesses into their preferred conventional currency. They will do so through their card and mobile application, allowing businesses to continue using their existing payment processing systems, making the Crypto to Fiat payment process seamless. Hivatalos webhely: https://xrpaynet.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/r9rRLst96Ue4YTDQkWWkX1ePB6p6Ye4FkA Vásárolj most XRPAYNET tokent!

XRPaynet (XRPAYNET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) XRPaynet (XRPAYNET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 142.02K $ 142.02K $ 142.02K Teljes tokenszám: $ 29.99B $ 29.99B $ 29.99B Keringésben lévő tokenszám: $ 5.61B $ 5.61B $ 5.61B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 758.81K $ 758.81K $ 758.81K Minden idők csúcspontja: $ 0.00821 $ 0.00821 $ 0.00821 Minden idők mélypontja: $ 0.000022799799625188 $ 0.000022799799625188 $ 0.000022799799625188 Jelenlegi ár: $ 0.0000253 $ 0.0000253 $ 0.0000253 További tudnivalók a(z) XRPaynet (XRPAYNET) áráról

XRPaynet (XRPAYNET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) XRPaynet (XRPAYNET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XRPAYNET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XRPAYNET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XRPAYNET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XRPAYNET token élő árfolyamát!

A(z) XRPAYNET vásárlásának módja Szívesen kiegészítenéd a portfóliódat a(z) XRPaynet (XRPAYNET) tokennel? A MEXC különféle módokat, többek között hitelkártyát, banki utalást és P2P-kereskedést támogat a(z) XRPAYNET megvásárlásához. A MEXC platformon egyszerű és biztonságos a kriptovaluta-vásárlás, függetlenül attól, hogy még kezdő vagy már egészen profi vagy. Akár most rögtön utánajárhatsz, hogyan vásárolhatsz XRPAYNET tokent a MEXC-n!

XRPaynet (XRPAYNET) árelőzményei A felhasználók a(z) XRPAYNET árelőzményeinek áttekintésével átláthatják a korábbi piaci mozgásokat, a főbb támogatási/ellenállási szinteket, valamint a volatilitási mintázatokat. Az árelőzmények szerves részét képezik az árelőrejelzésnek és a technikai elemzésnek, függetlenül attól, hogy minden idők csúcspontját szeretnéd-e megismerni, vagy trendeket próbálsz azonosítani. Akár most rögtön megismerkedhetsz a(z) XRPAYNET árelőzményeivel!

XRPAYNET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XRPAYNET kapcsán? XRPAYNET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XRPAYNET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

